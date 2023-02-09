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У чорному пальті і з масивними прикрасами: 89-річна Джоан Коллінз сходила до ресторану

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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1459
Час на прочитання
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У чорному пальті і з масивними прикрасами: 89-річна Джоан Коллінз сходила до ресторану

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Фотографи зазнімкували зірку серіалу "Династія" в Лос-Анджелесі.

Джоан Коллінз потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли вона вийшла зі свого улюбленого ресторану Craig's, у якому вечеряла з чоловіком Персі Гібсоном. У той момент до акторки підійшли прихильники і попросили автограф.

Коллінз, як завжди, мала чудовий вигляд. Вона була одягнена у все чорне: елегантне пальто, топ і штани з розрізами внизу. Взута вона була в чорні атласні туфлі. Лук доповнила чорним клатчем.

Джоан Коллінз / © Getty Images
Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Зірка зробила зачіску з локонами і вечірній макіяж із червоною помадою. Особливу увагу вона приділила аксесуарам: шию Коллінз прикрасила масивним кольє, а вуха – чорними сережками-люстрами. На руках у неї був золотий браслет, годинник і каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, минулого разу до ресторану Джоан Коллінз прийшла в леопардовому пальті і спідниці.

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Дата публікації
Перегляди
1459
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