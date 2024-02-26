У чорному пальті та ботфортах: Кейт Мосс відвідала показ Bottega Veneta

50-річна модель Кейт Мосс відвідала модний показ Bottega Veneta на Міланському тижні моди.
Кейт з'явилася в першому ряду шоу в елегантному чорному пальті та шкіряних ботфортах на підборах. У руках у Мосс був клатч Bottega Veneta, а у вухах великі золоті сережки.
Супермодель розпустила своє біляве волосся і зробила макіяж, підкресливши очі та трохи губи. У першому ряду Мосс сиділа поруч із Сальмою Гаєк, яка приїхала подивитися шоу разом зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно.
Сальма, до речі, для світського виходу обрала трикотажний чорний топ та спідницю в принт леопарда, а її лук доповнювали класичні чоботи на платформі.
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