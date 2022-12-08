У чорному пальті та легінсах: стильна Вікторія Бекхем потрапила під приціл паризьких папараці

Вікторія Бекхем приїхала у робітничих справах до Парижа і одразу ж була заскочена папараці біля готелю.

Знаменитість сфотографували, коли вона виходила з готелю і прямувала у своїх справах. Одягнена Вікторія була у чорні легінси та чорне коротке пальто об'ємного крою. Підбори чудово доповнювали її total black look. В руках Вікторія несла чорний клатч теж із своєї нової колекції, він був із золотим ремінцем.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Нещодавно зі схожим, але тільки яскраво-зеленого кольору клатчем на публічний захід приходила подруга Вікторії – акторка Єва Лонгорія.

Місіс Бекхем підкреслила свою природну красу макіяжем з нюдовою помадою на губах, зробила хвилясте укладання і одягла великі чорні сонцезахисні окуляри.

Також із Парижа Вікторія ділилася знімком, який зробила на тлі прикрашеної ялинки. "Поцілунки з Парижа! Прекрасна вечеря з @rickowensonline @lalamichmich і @anderschristianmadsen", — підписала під фото Бекхем.

Нагадаємо, нещодавно ми бачили Вікторію на вечірці британського Vogue, де вона з'явилася у пікантній чорно-білій сукні з глибокими вирізами та оголеною спиною.

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