У чорному пальті та шовковій сукні: Анджеліна Джолі роздавала автографи в Беверлі-Гіллз

Вона потрапила під приціл папараці у Каліфорнії.
Голлівудську акторку Анджеліну Джолі, яку багато хто називає однією з найкрасивіших жінок у світі, помітили на вулиці в Беверлі-Гіллз.
Після заходу присвяченого фільму "Марія", в якому вона зіграла головну роль, акторка зупинилася на ненадовго, щоб поспілкуватися з шанувальниками, що зібралися, і роздати автографи.
Вона одягла шовкову сукню коричневого кольору з довгими рукавами та чорне класичне пальто з ґудзиками. Образ акторка доповнила лаконічними бежевими туфлями, макіяжем та укладанням. Манікюр у неї був яскраво-червоним та довгим.
Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке вона продемонструвала на прем'єрі фільму "Марія" в межах фестивалю AFI у Лос-Анджелесі. Тоді на ній була шовкова сукня в стилі 30-х років, яку пошили в її власному нещодавно відкритому ательє Atelier Jolie.
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