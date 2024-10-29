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У чорному пальті та шовковій сукні: Анджеліна Джолі роздавала автографи в Беверлі-Гіллз

У чорному пальті та шовковій сукні: Анджеліна Джолі роздавала автографи в Беверлі-Гіллз

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Вона потрапила під приціл папараці у Каліфорнії.

Голлівудську акторку Анджеліну Джолі, яку багато хто називає однією з найкрасивіших жінок у світі, помітили на вулиці в Беверлі-Гіллз.

Після заходу присвяченого фільму "Марія", в якому вона зіграла головну роль, акторка зупинилася на ненадовго, щоб поспілкуватися з шанувальниками, що зібралися, і роздати автографи.

Вона одягла шовкову сукню коричневого кольору з довгими рукавами та чорне класичне пальто з ґудзиками. Образ акторка доповнила лаконічними бежевими туфлями, макіяжем та укладанням. Манікюр у неї був яскраво-червоним та довгим.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, яке вона продемонструвала на прем'єрі фільму "Марія" в межах фестивалю AFI у Лос-Анджелесі. Тоді на ній була шовкова сукня в стилі 30-х років, яку пошили в її власному нещодавно відкритому ательє Atelier Jolie.

Анджеліна Джолі / © Associated Press
Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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