У чорному пальті, великих окулярах та на лубутенах: Кеті Голмс в об'єктивах папараці

Акторку Кеті Голмс знову заскочили на вулицях Нью-Йорка.
Знаменитість прямувала на Бродвей, де ставили виставу "Наше містечко".
Цього разу Голмс була в елегантному чорному пальті, під яке підібрала чорні прямі штани, чорну кофту та туфлі Christian Louboutin на підборах на фірмовій червоній підошві, яка робить будь-яке взуття бренду відомим.
У Кеті було розпущене волосся, на обличчі легкий макіяж із блиском на губах і чорні сонцезахисні окуляри, а в руках вона тримала сумку. Кеті Голмс часто потрапляє під приціл папараці, прогулюючись вулицями міста і завжди привітно усміхається.
Нещодавно ми показували вам кілька інших образів, які Голмс обирала для прогулянок.
Читайте також:
- У білих туфлях поверх чорних шкарпеток: Кеті Голмс у кумедному луку приїхала до театру
- У коричневій куртці та джинсах: Кеті Голмс знову сфотографували папараці
- У стильному пальті та з сумкою з мультфільмом: Кеті Голмс під прицілом папараці