У чорному пальті, великих окулярах та на лубутенах: Кеті Голмс в об'єктивах папараці

Акторку Кеті Голмс знову заскочили на вулицях Нью-Йорка.

Знаменитість прямувала на Бродвей, де ставили виставу "Наше містечко".

Цього разу Голмс була в елегантному чорному пальті, під яке підібрала чорні прямі штани, чорну кофту та туфлі Christian Louboutin на підборах на фірмовій червоній підошві, яка робить будь-яке взуття бренду відомим.

У Кеті було розпущене волосся, на обличчі легкий макіяж із блиском на губах і чорні сонцезахисні окуляри, а в руках вона тримала сумку. Кеті Голмс часто потрапляє під приціл папараці, прогулюючись вулицями міста і завжди привітно усміхається.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Нещодавно ми показували вам кілька інших образів, які Голмс обирала для прогулянок.

Кеті Холмс / Фото: Getty Images

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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