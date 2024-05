У чорному пальті від Dolce & Gabbana: Мадонна сходила до театру в Нью-Йорку на особливий мюзикл

Американська попкоролева Мадонна потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. 65-річну жінку сфотографували, коли вона виходила з бродвейського театру та прямувала до автомобіля. Мадонна того вечора подивилася з друзями мюзикл "Лемпіцька", який розповідає про польську художницю, яка працювала у стилі ардеко — Тамару Лемпіцьку.

У театр Мадонна одяглася скромно і у все чорне. На співачці було довге пальто від Dolce & Gabbana з хутряним коміром, яке вона носила у поєднанні та широкими довгими штанами та майкою у білизняному стилі. У руці артистка несла телефон і одягла на очі сонцезахисні окуляри.

Макіяж у неї був дуже лаконічний, а волосся Мадонна розпустила і уклала з проділом.

Мадонна / Фото: Getty Images

Щодо художниці, про яку розповідає вистава, то це цікава жінка, роботи якої виставляються у багатьох музеях та продаються на аукціонах за величезні суми. Лемпіцька була однією із найвідоміших художниць у стилі ардеко, яка зосередилася у своїй творчості майже винятково на портретах. Вона часто зображувала у своїх роботах оголені тіла, зазвичай жінок.

Картина "Портрет Тамари де Лемпіцкі" / Фото: Associated Press

Мадонна є великою шанувальницею творчості Лепцицької та колекціонує її роби. Тож не дивно, що вона захотіла відвідати мюзикл. У багатьох кліпів Мадонни, знятих у різний час, можна помітити вісилання на творчість художниці. Серед них можна виділити такі відео: Open Your Heart (1987), Express Yourself (1989), Vogue (1990) та Drowned World/Substitute for Love (1998).

Мадонна також використала картини Лемпіцької на своїх виступах у межах світових турів Who's That Girl World Tour 1987 року та Blond Ambition World Tour 1990 року.

