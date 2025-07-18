У чорному пальті-жакеті і шкіряних штанях: Бріжит Макрон на похороні у Парижі

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Бріжит Макрон відвідала похорон відомого французького телеведучого і телепродюсера Тьєррі Ардіссона, який помер у віці 76 років від раку печінки. Фотографи зазнімкували, як перша леді стояла поруч із дружиною покійного Одрі Креспо-Марою біля церкви Святого Роха у Парижі.

Бріжит Макрон / © Getty Images

Пані Макрон зявилася на жалобній церемонії у всьому чорному. На ній було двобортне пальто-жакет із гострими лацканами і вузькі шкіряні штани. Аутфіт вона доповнила чорними шкіряними туфлями на високих шпильках і чорним клатчем.

Перша леді одягла об’ємну перуку і зробила макіяж смокі-айс. На шиї у неї був срібний ланцюжок, а на руках каблучки. Лук Бріжит завершила чорними сонцезахисними окулярами.

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Нагадаємо, Бріжит Макрон на пам’ятний захід одягла біле вбрання з чорнолю облямівкою від свого улюбленого бренду Louis Vuitton.