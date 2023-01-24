У чорному ромпері: українська модель Крісті Пономар взяла участь у показі Maison Margiela

У Парижі відбувається традиційний Тиждень моди, де відомі бренди презентували свої нові колекції. Одним із яскравих показів, що запам'ятався гостям заходу стало шоу бренду Maison Margiela, креативним директором якого є неповторний Джон Гальяно.

Колекція, що отримала назву Co-Ed, складалася з панк-романтичних дизайнів, які викликали одночасно подив і захоплення.

Однією із зірок показу стала українська модель Крісті Пономар, яка вже прославилася своїми появами на показах найзнаменитіших і культових брендів. У цьому модному шоу дівчина вийшла на подіум в ефектному чорному панк-луку, що складався з ромпера з довгими рукавами та білим коміром. Доповнювали образ дівчини сітчасті лосини та головний убір із вуаллю.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Також в образі моделі були чорні туфлі, сумка, яку Гальяно пропонує носити, як клатч, і іміджеві окуляри. Також оригінальності надали образу ще й рукавички із тонкої тканини.

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Як відбувалося підготування і сам показ, модель показала на своїй сторінці у TikTok.

Нагадаємо, що цей показ також відвідала американська зірка реаліті Кайлі Дженнер, одягнувши на модне шоу латексну білизну та накидку з рюшами.

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