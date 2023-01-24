Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорному ромпері: українська модель Крісті Пономар взяла участь у показі Maison Margiela

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1887
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорному ромпері: українська модель Крісті Пономар взяла участь у показі Maison Margiela

Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Дівчина ефектно продефілювала, демонструючи вбрання з нової колекції.

У Парижі відбувається традиційний Тиждень моди, де відомі бренди презентували свої нові колекції. Одним із яскравих показів, що запам'ятався гостям заходу стало шоу бренду Maison Margiela, креативним директором якого є неповторний Джон Гальяно.

Колекція, що отримала назву Co-Ed, складалася з панк-романтичних дизайнів, які викликали одночасно подив і захоплення.

Однією із зірок показу стала українська модель Крісті Пономар, яка вже прославилася своїми появами на показах найзнаменитіших і культових брендів. У цьому модному шоу дівчина вийшла на подіум в ефектному чорному панк-луку, що складався з ромпера з довгими рукавами та білим коміром. Доповнювали образ дівчини сітчасті лосини та головний убір із вуаллю.

Крісті Пономар / © Getty Images
Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Також в образі моделі були чорні туфлі, сумка, яку Гальяно пропонує носити, як клатч, і іміджеві окуляри. Також оригінальності надали образу ще й рукавички із тонкої тканини.

Крісті Пономар / © Getty Images
Крісті Пономар / Фото: Getty Images

Як відбувалося підготування і сам показ, модель показала на своїй сторінці у TikTok.

@krismodel ♬ The Future — Max Brhon

Нагадаємо, що цей показ також відвідала американська зірка реаліті Кайлі Дженнер, одягнувши на модне шоу латексну білизну та накидку з рюшами.

Читайте також:

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1887
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація