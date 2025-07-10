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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У чорному шарфі, який волочився підлогою: Ріта Ора в ефектному луку прогулялася вулицею

Попзірка вигуляла новий ансамбль total black у спекотний день.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріта Ора

Ріта Ора / © Getty Images

Поки одні зірки проводять час у Парижі на Тижні моди, насолоджуючись шоу брендів Balenciaga, Chanel тощо, співачка Ріта Ора прилетіла до Нью-Йорка. Британку помітили, коли вона прогулювалася містом одягнена у все чорне.

Співачка носила топбюстьє, який було заправлено у довгі широкі штани. Її костюм був від бренду Nina Ricci весна-літо 2025. Доповнили вбрання Ріти і стали акцентами образу такі аксесуари як шарф на шиї, який був таким довгим, що волочився асфальтом, туфлі на підборах, креативні сережки від Monies Earclips, а також сонцезахисні окуляри. Волосся Ора розпустила і уклала в розкішні локони. А ось головною особливістю луку стали її великі браслети на обох руках.

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Також під час Тижня моди у Париді у повністю чорному вбранні під приціл папараці потрапила акторка Ніколь Кідман. Її драматичне і маскулине вбрання було ефекним, адже носила вона жакет на голе тіло.

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Associated Press

Ріта Ора / © Getty Images

Ріта Ора / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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