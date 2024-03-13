У чорному шкіряному пальті і з червоною помадою на губах: Сієнна Міллер та її бойфренд сходили на мюзикл

Акторка Сієнна Міллер потрапила під приціл папараці у Лондоні. Зірку помітили, коли вона залишала клуб Kit Kat, де відбувся театральний дебют акторки Кари Делевінь. Британська модель зіграла легендарному у мюзиклі "Кабаре" головну роль — танцівницю Саллі Боулз.

Сієнна прийшла підтримати колегу в чорних штанах з високим посадженням, які поєднала з чорною кофтою та черевиками. Також вона одягла довге шкіряне пальто, а в руці тримала невелику сумку.

Волосся Міллер зібрала у високу зачіску і зробила яскравий макіяж із червоною помадою на губах.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

На задньому фоні можна помітити бойфренда Сієнни – молодого актора Олі Гріна, від якого вона нещодавно народила дитину. Олі прийшов на мюзикл у білій футболці, кардигані та куртці з джинсами.

Сієнна Міллер Олі Грін / Фото: Getty Images

Сама Кара також не залишилася поза увагою. Акторку сфотографували після шоу.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зовсім нещодавно "Кабаре" почали показувати і у Києві у "Молодом театрі". Режисером мюзиклу стала Олена Коляденко, а головні ролі виконали Ніколетта Мочані та Ілля Чопоров.

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