У чорному суцільному купальнику: британська модель похизувалася пружними сідницями на Ібіці

Арабелла Чі не втомлюється фотографуватися у купальниках.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову порцію знімків із відпочинку на Ібіці.

Модель влаштувала імпровізований фотосет у чорному суцільному купальнику з рожевим написом спереду.

Арабелла Чі

Чі продемонструвала струнку фігуру, а потім похизувалася пружними сідницями.

Арабелла Чі

Арабелла розпустила волосся, зробила максимально природний макіяж, білий манікюр і прикрасила шию золотими ланцюжками з підвісками.

Арабелла Чі

"Ці літні ночі", – підписала світлини модель.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала фігуру у салатово-рожевому бікіні, яке спереду було прикрашене різнокольоровою в'язкою.

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