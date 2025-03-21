У чорному светрі і штанях зі стрілками: Елізабет Олсен сходила на нічне шоу

Елізабет Олсен відвідала розважальне нічне шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі. Вона розповіла там про знімання у новому фільмі The Assessment.

У студії акторка з'явилася у скромному луку. На ній був чорний светр із високою горловиною і чорні штани зі стрілками. Вбрання Олсен доповнила чорними туфлями на стійких підборах.

Елізабет Олсен / Фото: Getty Images

Елізабет зробила акуратне укладання з чубчиком і макіяж із акцентом на очах.

Про фільм:

Це історія про подружжя – Мію (Елізабет Олсен) і Аар'яна (Хімеш Пател), яке хоче стати батьками у найближчому майбутньому, де ресурси вкрай обмежені, а уряд зберігає твердий контроль над репродукцією. Їм призначають оцінювачку на ім'я Вірджинія (Алісія Вікандер), яка переїжджає в їхній дім на сім днів, щоб оцінити, чи заслуговують вони стати батьками. Та звичайне випробування швидко перетворюється на психологічний кошмар, змушуючи їх пару поставити під сумнів самі основи свого суспільства і те, що насправді означає бути людиною.

Нагадаємо, Елізабет Олсен на церемонії вручення нагород Film Independent Spirit Awards 2025 позувала в асиметричній мереживній сукні з квітковим мотивом м'ятного відтінку з колекції Erdem прет-а-порте сезону весна-літо 2025.

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