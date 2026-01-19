ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
221
1 хв

У чорному та білому: Сідні Свіні продемонструвала два образи у мінісукнях

Дівчина обрала сукні в улюбленому стилі.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

28-річна акторка Сідні Свіні відвідала декілька світських заходів, на яких знову змогла продемонструвати нові вишукані вбрання. Обидва луки зірки включали мінісукні та високі підбори.

Чорну коротку сукню Сідні обрала для вечірки перед Variety & Golden Globes. Це було вбрання без бретельок від Vivienne Westwood. Особливістю дизайну сукні став один рукав, багато складок та глибоке декольте. Поєднала вбрання дівчина з туфлями з відкритими пальцями та з кількома прикрасами.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Друга сукня акторки була білою і дуже креативною. Вбрання від Cong Tri мало сучасний лінійний крій. Виготовлена вона з прозорої сітки, силует підкреслюється аплікацією в смужку з органзи, яка створювала ніжні геометричні лінії. Поєднала сукню дівчина з туфлями від Jimmy Choo.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Образи акторки Сідні Свіні (24 фото)

