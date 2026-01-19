У чорному та білому: Сідні Свіні продемонструвала два образи у мінісукнях

Сідні Свіні / © Getty Images

Реклама

28-річна акторка Сідні Свіні відвідала декілька світських заходів, на яких знову змогла продемонструвати нові вишукані вбрання. Обидва луки зірки включали мінісукні та високі підбори.

Чорну коротку сукню Сідні обрала для вечірки перед Variety & Golden Globes. Це було вбрання без бретельок від Vivienne Westwood. Особливістю дизайну сукні став один рукав, багато складок та глибоке декольте. Поєднала вбрання дівчина з туфлями з відкритими пальцями та з кількома прикрасами.

Сідні Свіні / © Getty Images

Друга сукня акторки була білою і дуже креативною. Вбрання від Cong Tri мало сучасний лінійний крій. Виготовлена вона з прозорої сітки, силует підкреслюється аплікацією в смужку з органзи, яка створювала ніжні геометричні лінії. Поєднала сукню дівчина з туфлями від Jimmy Choo.

Реклама

Сідні Свіні / © Getty Images