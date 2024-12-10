У чорному та білому вбранні: Періс Гілтон помітили в Нью-Йорку і вона мала надзвичайний вигляд

Найвідоміша американська білявка — телезірка та світська левиця Періс Гілтон — з'явилася на вулиці у Нью-Йорку. 43-річна жінка продемонструвала два вбрання, коли йшла на інтерв'ю.

Перший образ Гілтон був білого кольору. Вона одягла пряму сукню з довгими рукавами, декольте та декором на грудях у вигляді великого гламурного банта зі стразами. Це вбрання вона доповнила сумкою від Chanel білого кольору, класичними білими туфлями-човниками на підборах та сонцезахисними окулярами у білій оправі.

Завершували її образ насичений макіяж, укладання та кілька прикрас із діамантами, серед яких булп її величезнп заручальна каблучка.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Також Періс одягла чорну сукню з опущеною лінією плеча, довгими рукавами та повністю розшиту лелітками. Носила її вона у поєднанні з туфлями та сонцезахисними окулярами у чорній оправі. Це вбрання вона обрала, щоб сходити на шоу Late Night with Seth Meyers, де разом із Ніколь Річі дала інтерв'ю.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно на іншому інтерв'ю Періс заявила, що повністю натуральна і ніколи не робила не лише пластичних операцій, а й уколів краси.

"Я дуже пишаюся тим, що я повністю натуральна. Я не засмагаю на сонці. Я ніколи не робила жодних ін'єкцій ботоксу, жодних операцій, нічого", — сказала Гілтон.

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