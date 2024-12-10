У чорному та білому вбранні: Періс Гілтон помітили в Нью-Йорку і вона мала надзвичайний вигляд

Знаменита красуня підкреслила фігуру обтислими сукнями.
Найвідоміша американська білявка — телезірка та світська левиця Періс Гілтон — з'явилася на вулиці у Нью-Йорку. 43-річна жінка продемонструвала два вбрання, коли йшла на інтерв'ю.
Перший образ Гілтон був білого кольору. Вона одягла пряму сукню з довгими рукавами, декольте та декором на грудях у вигляді великого гламурного банта зі стразами. Це вбрання вона доповнила сумкою від Chanel білого кольору, класичними білими туфлями-човниками на підборах та сонцезахисними окулярами у білій оправі.
Завершували її образ насичений макіяж, укладання та кілька прикрас із діамантами, серед яких булп її величезнп заручальна каблучка.
Також Періс одягла чорну сукню з опущеною лінією плеча, довгими рукавами та повністю розшиту лелітками. Носила її вона у поєднанні з туфлями та сонцезахисними окулярами у чорній оправі. Це вбрання вона обрала, щоб сходити на шоу Late Night with Seth Meyers, де разом із Ніколь Річі дала інтерв'ю.
Нагадаємо, що нещодавно на іншому інтерв'ю Періс заявила, що повністю натуральна і ніколи не робила не лише пластичних операцій, а й уколів краси.
"Я дуже пишаюся тим, що я повністю натуральна. Я не засмагаю на сонці. Я ніколи не робила жодних ін'єкцій ботоксу, жодних операцій, нічого", — сказала Гілтон.
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