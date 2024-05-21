У чорному та лавандовому: Сальма Гаєк вийшла у світ і продемонструвала два ефектні вбрання

Акторка, як завжди, мала чудовий та гламурний вигляд.

57-річна акторка Сальма Гаєк вміє бути ефектною та стильною, коли справа стосується червоних доріжок. Зірка обожнює гламурні вбрання, блискітки та лелітки.

Чергове ефектне вбрання вона продемонструвала в Каннах на червоній доріжці, куди прибула зі своїм чоловіком-мільярдером Франсуа-Анрі Піно.

Пара відвідала прем'єру фільму "Емілія Перес", у якому зіграла Селена Гомес.

Сальма Гаєк з чоловіком / Фото: Associated Press

На Сальмі того дня була чорна сукня від Saint Laurent, повністю розшита лелітками. Довга сукня-бюстьє була прямою, приталеною і без бретельок. Вона ефектно підкреслювала фігуру.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Доповнила вона її масивним кольє на шиї та золотим браслетом на зап'ясті. У руці Сальми був чорний клатч, а взула вона туфлі на платформах. Укладання у неї було з об'ємними хвилями.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Наступного дня Сальма та її чоловік відвідали захід Kering Women In Motion Awards – церемонію, що відбулася у межах Каннського кінофестивалю.

Сальма Гаєк з чоловіком / Фото: Associated Press

На зірці була сукня лавандового кольору із фактурної тканини. Доповнювала це вбрання легка напівпрозора накидка зі шлейфом та висока зачіска.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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