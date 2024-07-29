У чорному топі та білих штанях: супермодель Сінді Кроуфорд підтримала збірну США на Олімпіаді-2024

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі відбулася церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. На ній виступили Леді Гага, яка виконала легендарну пісню Mon Truc en Plumes французької виконавиці Зізі Жанмер, а також Селін Діон емоційно заспівала гімн кохання Едіт Піаф. На грандіозну подію прилетіли селебріті з усього світу, серед них була помічена супермодель та зірка 90-х – Сінді Кроуфорд.

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Вона позувала на трибунах, встановлених на набережній річки Сена, у чорному топі, білих штанях та кросівках. Компанію на відкритті Олімпіади-2024 їй склала донька – також модель Кайя Гербер. Вона була в сірій мінісукні та чоботях.

"Який старт! Вперед, командо США!" – написала Сінді під знімками.

Нагадаємо, перша леді США Джілл Байден також приїхала на відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. Вона обрала для такої події гарний ніжний аутфіт – вбрання волошкового кольору, що складалося з топу з витонченим поясом на талії та спідниці міді. На червоній доріжці її вітали президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон.

Фото: Associated Press

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