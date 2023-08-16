У чорному топі та лососевих джинсах: Емілі Ратаковскі прогулялася Нью-Йорком

32-річна манекенниця була одягнена в чорну майку, що обтискає, і широкі джинси лососевого кольору, а взута у кросівки. В руці у неї була бежева сумка на короткій ручці, а на обличчі чорні окуляри від сонця. Руде довге волосся модель розпустила та доповнила свій повсякденний образ золотими сережками-кільцями.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі досить часто фотографують у Нью-Йорку. До уваги папараці дівчина давно звикла і часто навіть не звертає на них уваги. Наприклад, днями Ратаковскі у топі-бандо та мішкуватих шортах блиснула ідеальним пресом.

Також, нагадаємо, нещодавно бренд Victoria's Secret поділився новим роликом, у якому знялася і Емілі Ратаковскі. Зірка знову співпрацює з білизняною маркою.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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