У чорному топі та спідниці кольору металік: стильна Сальма Гаєк відвідала виставку

Сальма Гаєк разом із чоловіком Франсуа-Анрі Піно прийшли підтримати її брата-дизайнера Самі Гаєка на його зірковій виставці в Беверлі-Гіллз.
57-річна акторка з'явилася на заході у чорному топі з камінням навколо горловини, заправленому у спідницю кольору металік та взула срібні туфлі на платформі та високих підборах. У руках акторка тримала сумку теж кольору металік.
Її темне густе волосся було розпущене, на обличчі був макіяж, що підкреслював трохи очі й губи, а у вухах сережки-висячки. Також Сальма зробила світлий манікюр і одягла браслет із розсипом дрібних каменів та велику каблучку на палець. Зірка, як завжди, мала чудовий вигляд.
Минулого свого виходу Сальма обрала золотий штанний костюм для візиту на благодійний вечір.
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