У чорному total look і з ефектним укладанням: Розі Гантінгтон-Вайтлі приїхала на показ

36-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі заскочили папараці, коли вона прямувала на один із показів на Модному тижні в столиці Франції.

Модель була у повністю чорному аутфіті, який складався з короткого пальта, легінсів, ботильйонів на підборах та шкіряних рукавичок. В руках у Розі була сумка і парасолька, яку вона тримала відкритою, бо йшов дощ.

Знаменитість мала стильний вигляд цього дня.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Нещодавно ми показували, як Гантінгтон-Вайтлі в ефектній чорній сукні та золотих прикрасах вийшла у світ зі своїм бойфрендом. Під вбрання модель того вечора вирішила не одягати бюстгальтер.

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