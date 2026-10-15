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- Шоу-бізнес
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У чорному тренчі з кольоровим камінням: Маріон Котіяр в образі Chanel позувала на фотоколі у Парижі
Французька акторка прийшла на захід у гламурному тренчі.
Маріон Котіяр відвідала фотокол фільму «Карма» у Палаці Пате у Парижі. Перед фотографами вона постала в елегантному образі від Chanel.
Акторка одягла чорний двобортний тренч довжини міді, прикрашений різнокольоровим камінням. Він також мав металеві ґудзики у формі фірмової емблеми Модного дому.
Талію Маріон підкреслила широким поясом, зав’язаним вузлом, а рукави підгорнула. Вбрання вона поєднала з чорними шкіряними туфлями на підборах.
Від масивних прикрас Котіяр відмовилася, обравши невеликі сережки і тонку каблучку. Волосся акторка гладко зачесала з бічним проділом і зібрала ззаду. Макіяж смокі-айс, з рожевими рум’янами і помадою теплого нюдового відтінку завершив її образ.
Нагадаємо, Маріон Котіяр у жакеті із золотими ґудзиками і шкіряних бермудах позувала на івенті.