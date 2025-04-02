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- Шоу-бізнес
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У чорному вбранні і картатій кепці: папараці заскочили Пріянку Чопру в аеропорту
42-річна індійська акторка, модель і «Міс світу-2000» у зручному вбранні прилетіла до Нью-Йорка.
Папараці заскочили Пріянку Чопра в аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку. Акторка намагалася замаскуватися від фотографів за допомогою окулярів і головного убору, та в неї це не вийшло.
Пріянка була одягнена у чорний кардиган, топ і штани, які вона скомбінувала з чорним взуттям на грубій піддошві. Аутфіт Чопра доповнила картатою бежево-чорною кепкою, великими чорними окулярами, золотими сережками у вухах і золотими ланцюжками з підвісками у вигляді каміння на шиї.
Нагадаємо, Пріянка Чопра знялася у стильній фотосесії для журналу Harper’s Bazaar UK. На обкладинці вона постала у прозорій сукні Fendi з блискучою аплікацією.