У чорному вбранні і картатій кепці: папараці заскочили Пріянку Чопру в аеропорту

Пріянка Чопра / © Getty Images

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Папараці заскочили Пріянку Чопра в аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку. Акторка намагалася замаскуватися від фотографів за допомогою окулярів і головного убору, та в неї це не вийшло.

Пріянка була одягнена у чорний кардиган, топ і штани, які вона скомбінувала з чорним взуттям на грубій піддошві. Аутфіт Чопра доповнила картатою бежево-чорною кепкою, великими чорними окулярами, золотими сережками у вухах і золотими ланцюжками з підвісками у вигляді каміння на шиї.

Пріянка Чопра / © Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра знялася у стильній фотосесії для журналу Harper’s Bazaar UK. На обкладинці вона постала у прозорій сукні Fendi з блискучою аплікацією.

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