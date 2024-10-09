У чорному вбранні і розкішному кольє: Бріжит Макрон на святковій вечері

Бріжит Макрон взяла участь у святковій вечері, яка відбулася у межах 19-го саміту франківців у Єлисейському палаці у Парижі.

У Мережі зявилася лише одна світлина першої леді з цієї події. На фото дружина президента постала у чорному вбранні, з елегантною зачіскою з прикореневим об'ємом та макіяжем смокі-айс.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила розкішними прикрасами – сережками з жовтим камінням і флористичним діамантовим кольє і теж із жовтим камінням.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у смугастій сукні і на шпильках завітала на показ Balmain.

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