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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

У чорному вбранні і з блискучим серцем у руці: Періс Гілтон на світському заході в Лос-Анджелесі

Світська левиця в образі total black потрапила під приціл папараці.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон відвідала захід на честь Адрії Архона, лауреатки премії WIF Max Mara Face of the Future Award 2026, у Лос-Анджелесі. Фотографи зазнімкували її біля автомобіля.

Для своєї появи Періс обрала чорну обтислу сукню міді з високою горловиною, яку прикрасила блискучою брошкою з камінням. Зверху вона накинула об’ємне чорне пальто.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Вбрання Гілтон поєднала з щільними чорними колготами і лакованими гостроносими туфлями на підборах. Її руки прикрашали чорні мереживні рукавички без пальців.

Із собою Періс взяла чорну сумку Chanel із блискучою фактурою, клапаном і ручками-ланцюжками. У руці вона також тримала сріблястий аксесуар у формі серця, інкрустований сяйливими камінцями.

Аутфіт знаменитості доповнили вузькі чорні сонцезахисні окуляри і діамантові сережки. Гілтон зробила акуратне укладання і макіяж з ніжно-рожевим блиском.

Нагадаємо, Періс Гілтон повторила культовий образ Брітні Спірс із пітоном на плечах.

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