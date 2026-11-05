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- Шоу-бізнес
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У чорному вбранні і з блискучим серцем у руці: Періс Гілтон на світському заході в Лос-Анджелесі
Світська левиця в образі total black потрапила під приціл папараці.
Періс Гілтон відвідала захід на честь Адрії Архона, лауреатки премії WIF Max Mara Face of the Future Award 2026, у Лос-Анджелесі. Фотографи зазнімкували її біля автомобіля.
Для своєї появи Періс обрала чорну обтислу сукню міді з високою горловиною, яку прикрасила блискучою брошкою з камінням. Зверху вона накинула об’ємне чорне пальто.
Вбрання Гілтон поєднала з щільними чорними колготами і лакованими гостроносими туфлями на підборах. Її руки прикрашали чорні мереживні рукавички без пальців.
Із собою Періс взяла чорну сумку Chanel із блискучою фактурою, клапаном і ручками-ланцюжками. У руці вона також тримала сріблястий аксесуар у формі серця, інкрустований сяйливими камінцями.
Аутфіт знаменитості доповнили вузькі чорні сонцезахисні окуляри і діамантові сережки. Гілтон зробила акуратне укладання і макіяж з ніжно-рожевим блиском.
Нагадаємо, Періс Гілтон повторила культовий образ Брітні Спірс із пітоном на плечах.