У чорному вбранні і з червоним манікюром: 75-річна Вера Вонг вийшла у світ і привернула увагу луком

У свої роки вона не лише продовжує відвідувати світські заходи та вечірки, а й носити креативні вбрання.

Американській модельєрці Вері Вонг 75 років, але у це важко повірити. Вона має вигляд зовсім не на свої роки. На захід у Нью-Йорку жінка одягла вбрання чорного кольору, яке включало просту однотонну майку та довгу спідницю з широкими складками та декоративними ремінцями на стегні.

Образ вона доповнила шкіряною оверсайз курткою, яку тримала просто в руці, та сонцезахисними окулярами. Волосся модельєрка розпустила, а єдиним яскравим акцентом її луку став короткий манікюр червоного кольору.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Вера Вонг любить подібний стиль в одязі часто носить довгі сукні та спідниці. Такий стиль робить її ще мініатюрнішою та стрункішою. Наприклад, на заході вручення нагород CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку, вона з'явилася у чорно-білій сукні з вирізами та новою зачіскою.

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