У чорному вбранні і з червоними сережками: усміхнена Катрін Деньов на модному показі

80-річна акторка поєднала у своєму аутфіті класичні чорний і червоний кольори.

Катрін Деньов стала гостею показу Jean Paul Gaultier Haute Couture осінь/зима 2024-2025, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Вона з радістю позувала фотографам і мило усміхалася на камеру.

Там акторка з'явилася в улюбленому образі total black. На ній була сорочка з широкими рукавами і широкі штани зі смужками.

Вбрання Деньов доповнила чорними слінгбеками на зручних підборах і з прямокутними чорними пряжками, а також бежевою шкіряною сумкою.

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Акторка зробила укладання з прикореневим об'ємом, одягла на обличчя коричневі сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила червоними сережками-кільцями, а руки – золотими браслетами. Губи вона нафарбувала блиском ягідного відтінку і завершила лук червоним манікюром.

Нагадаємо, Катрін Деньов на фешншоу бренду Alexandre Mattiussi постала у чорному жакеті, напівпрозорому топі і спідницю міді з розрізом спереду.

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