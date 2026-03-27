У чорному вбранні і з золотим клатчем, прикрашеним вишивкою: Ольга Сумська на прем’єрі кримінальної драми
Акторка разом із колегами презентувала фільм «Скамер».
Ольга Сумська відвідала галапрем’єру української молодіжної кримінальної драми «Скамер» від режисера Дмитра Єфремова, яка відбулася у столичному кінотеатрі «Оскар». Акторка зіграла у фільмі матір головних героїв — двох братів.
На заході Ольга постала у стильному образі total black. На ній був жакет оверсайз, жилет із пікантним декольте і широкі штани.
Вбрання зірка доповнила з чорними гостроносими слінгбеками із золотистими пряжками у вигляді квітів.
Свій лук Сумська розбавила золотистим клатчем із елементами національної вишивки жовтим по білому.
Ольга зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. На шиї у неї була красива етно-прикраса — намисто-зґарда, а на руках — золоті каблучки.
Про фільм:
«Скамер» — це історія про двох братів із Дніпра, які до повномасштабної війни працювали у сфері скаму, а після її початку один із них вирішує використати свої навички проти ворога. Це фільм про вибір, який може стати доленосним, і про відповідальність, що завжди йде за ним.
Фільм «Скамер» вже у національному прокаті.