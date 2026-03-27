У чорному вбранні і з золотим клатчем, прикрашеним вишивкою: Ольга Сумська на прем’єрі кримінальної драми

Акторка разом із колегами презентувала фільм «Скамер».

Аліна Онопа
Ольга Сумська

Ольга Сумська відвідала галапрем’єру української молодіжної кримінальної драми «Скамер» від режисера Дмитра Єфремова, яка відбулася у столичному кінотеатрі «Оскар». Акторка зіграла у фільмі матір головних героїв — двох братів.

Богдан Шелудяк, Ольга Сумська і Дмитро Єфремов/Фото Олександр Гоменюк

На заході Ольга постала у стильному образі total black. На ній був жакет оверсайз, жилет із пікантним декольте і широкі штани.

Ольга Сумська/Фото Олександр Гоменюк

Вбрання зірка доповнила з чорними гостроносими слінгбеками із золотистими пряжками у вигляді квітів.

Ольга Сумська/Фото Артем Нікіфоров

Свій лук Сумська розбавила золотистим клатчем із елементами національної вишивки жовтим по білому.

Ольга Сумська/Фото Артем Нікіфоров

Ольга зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж і нюдовий манікюр. На шиї у неї була красива етно-прикраса — намисто-зґарда, а на руках — золоті каблучки.

Ольга Сумська/Фото Артем Нікіфоров

Про фільм:

«Скамер» — це історія про двох братів із Дніпра, які до повномасштабної війни працювали у сфері скаму, а після її початку один із них вирішує використати свої навички проти ворога. Це фільм про вибір, який може стати доленосним, і про відповідальність, що завжди йде за ним.

Фільм «Скамер» вже у національному прокаті.

