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У чорному вбранні і зі стильною сумкою: Катрін Деньов сфотографували в аеропорту у Венеції

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У чорному вбранні і зі стильною сумкою: Катрін Деньов сфотографували в аеропорту у Венеції

Катрін Деньов / Фото: Getty Images

Французька акторка любить носити класичний чорний колір.

Папараці заскочили Катрін Деньов в аеропорту Венеції імені Марко Поло. Акторка прибула на ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль, який сьогодні стартує.

Зірка з'явилася там у всьому чорному. На ній була сорочка, широкі плісовані штани, довгий чорний шарф із червоними вставками і замшеві лофери від бренду Gucci.

Катрін Деньов / © Getty Images
Катрін Деньов / Фото: Getty Images

У руках Катрін несла чорні стильні сумки різного розміру з бамбуковими ручками від Gucci. Волосся вона розпустила і одягла на обличчя окуляри у коричневій оправі.

Аутфіт Деньов доповнила елегантним золотим годинником, масивною каблучкою і бордовим манікюром.

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Дата публікації
Перегляди
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