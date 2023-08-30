У чорному вбранні і зі стильною сумкою: Катрін Деньов сфотографували в аеропорту у Венеції

Французька акторка любить носити класичний чорний колір.
Папараці заскочили Катрін Деньов в аеропорту Венеції імені Марко Поло. Акторка прибула на ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль, який сьогодні стартує.
Зірка з'явилася там у всьому чорному. На ній була сорочка, широкі плісовані штани, довгий чорний шарф із червоними вставками і замшеві лофери від бренду Gucci.
У руках Катрін несла чорні стильні сумки різного розміру з бамбуковими ручками від Gucci. Волосся вона розпустила і одягла на обличчя окуляри у коричневій оправі.
Аутфіт Деньов доповнила елегантним золотим годинником, масивною каблучкою і бордовим манікюром.
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