У чорному вбранні із плісуванням: Селена Гомес позувала фотографам перед показом фільму

Зірка обрала для своєї появи сукню однотонного вбрання, але з цікавими рукавами.

Акторка та співачка Селена Гомес зіграла у фільмі "Емілія Перес", тому активно відвідує різноманітні заходи, що проводяться з нагоди презентації цього фільму. 13 жовтня картину показали в Лондоні, а перед цим відбулася фотосесія, в якій взяли участь актори, які зіграли в ній.

Селена вийшла до фотографів у чорній мідісукні з декольте, оригінальними рукавами з вирізами, а також елегантною плісованою спідницею. Її вбрання було від бренду Elie Saab із колекції Pre-Fall 2024.

Образ Гомес доповнила чоботями на підборах, зачіскою-пучком, а також кількома сережками у формі листя.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Позувала вона перед фотографами з колегою за картиною Зої Салданою. Акторка також одягла для фотосесії лук від Schiaparelli — оксамитовий корсет з вишивкою бісером, а також мішкуваті штани. Доповнювали вбрання зачіска-пучок та великі сережки у вигляді очей, зроблені з латуні та страз. До речі, вартість такого аксесуару – 2500 євро.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Під час презентації фільму на Лондонському кінофестивалі Селена вийшла на червону доріжку у рубіновій сукні від бренду Oscar de la Renta, яку бренд для неї створив на ексклюзивне замовлення.

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