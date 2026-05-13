У чорному вбранні Jacquemus і з відрослим манікюром: Кая Гербер на заході у Нью-Йорку
24-річна донька Сінді Кроуфорд у чорному костюмі продемонструвала струнку фігуру.
Кая Гербер відвідала захід від Disney у Нью-Йорку. Там модель продемонструвала стильний образ у чорному костюмі з оксамитовими вставками з колекції прет-а-порте осінь-зима 2026 бренду Jacquemus.
Вбрання складалося з кроптопа з квадратним вирізом і довгими рукавами, який оголював її живіт, та спідниці-олівця з високим посадженням. Аутфіт Кая доповнила чорними мюлями на шпильках.
У неї було хвилясте укладання, макіяж у нюдово-бронзових відтінках і довгий нюдовий манікюр, гельлак якого вже помітно відріс.
