У чорному вбранні на одне плече: Джулія Робертс відвідала церемонію "Сензар" у Франції

Цього року національна кінопремія Франції відсвяткувала ювілей — заходу виповнилося 50 років.
Улюблена акторка мільйонів – оскароносна зірка Джулія Робертс – відвідала Францію, щоб вийти на червону доріжку церемонії "Сезар".
Робертс з'явилася на церемонії в елегантному чорному комбінезоні від бренду Phoebe Philo, заснованого британською модельєркою Фібі Філо. У цьому креативному вбранні на одне плече акторка мала невимушений розкішний вигляд.
Образ Джулія доповнила об'ємним укладанням з кучерями, ніжним вечірнім макіяжем, безліччю прикрас, а також манікюром яскраво-червоного відтінку.
Однак, окрім появи на церемонії американки Робертс, найбільші овації зібрала легенда кіно — акторка Катрін Деньов, яка прикрасила вбрання синьо-жовтим прапором, а також у своїй промові підтримала Україну.
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