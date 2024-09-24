У чорному вбранні та червоних туфлях: розкішна Вікторія Бекхем під прицілом папараці у Парижі

Вікторію Бекхем сфотографували у Парижі папараці, коли вона йшла до своєї машини. Жінка була одягнена у вбрання чорного кольору – поєднала оригінальну легку кофту з декоративними дірками та спідниці довжини міді у тонку смужку та з мереживною підкладкою. Це вбрання було від бренду Balenciaga і вона носила його у поєднанні з яскравими червоними туфлями на ремінцях та підборах від бренду Alaia.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Також у руці у Вікторії була крокодиляча сумка Birkin від Hermes. Доповнили образ окуляри від її ж бренду Victoria Beckham, макіяж та легке укладання. Зовсім нещодавно вона змінила зачіску — відрізала довге волосся. Завершальним елементом луку був кардиган, який вона несла на сумці.

Однак під приціл фотографів зірка потрапила не сама, а до компанії сина Ромео. 22-річний хлопець одягнув широкі штани, кеди та поєднав футболку з принтом та кофту з довгими рукавами. На голові він мав кепку.

Вікторія та Ромео Бекхеми / Фото: Getty Images

У Париж Вікторія прибула, оскільки в межах Тижня моди, що триватиме від 23 вересня до 1 жовтня, вона представить свою нову колекцію весна-літо 2025. Її показ заплановано на 27 вересня.

Нагадаємо, що свою колекцію осінь-зима 2024-2025 вона також презентувала у Парижі. До публіки модельєрка тоді вийшла на милицях через травму ноги.

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