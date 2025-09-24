У чорному вбранні та на підборах: ефектна Кім Кардашян з мамою та сестрою відвідала шоу в Нью-Йорку

Кім Кардашян / © Getty Images

Попри те, що Тиждень моди в Нью-Йорку вже завершився, американська телезірка і бізнесвумен Кім Кардашян вирішила продовжити дивувати мешканців міста. Вона влаштувала грандіозне шоу на сходах Нью-Йоркської публічної бібліотеки, щоб прорекламувати свою нову колаборацію з брендом Nike.

Відомий спортивний бренд Nike об’єднався з брендом одягу Skims, очолюваним Кардашян, з метою створення нового бренду під назвою NikeSkims. За заявою обох компаній, спільний бренд націлений на те, щоб здійснити революцію у світовій індустрії фітнесу та спортивного одягу, а першою гучною заявою про прийдешню лінійку двох брендів Кім заявила перформансом, на який прийшла сама й покликала свою маму Кріс Дженнер та молодшу сестру Глое Карадашян.

Під час шоу дівчата, які брали в ньому участь, були одягнені в коричневі речі бренду.

Сама ж власниця бренду прийшла на перформанс у короткому топі з декольте і легінсах, які носила з гостроносими чорними ботильйонами на підборах. Її волосся прикрашала бандама, а на плечі Кім накинула теплу куртку.

Кріс Дженнер була в чорній кофті з каптуром і блискавкою, а також лакових станах з кишенями.

Глое Кардашян, як сестра і мама, обрала чорний колір. Телезірка носила водолазку і легінси, а також доповнила лук деякими аксесуарами — окулярами Miu Miu, поясною сумкою і рукавичками без пальців.

