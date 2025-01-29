У чорному вбранні та намисті: Демі Мур відвідала показ Giorgio Armani на Тижні моди в Парижі

У цьому вбранні вона мала елегантний і жіночний вигляд.

62-річна Демі Мур прибула до Парижа на Тиждень високої моди та відвідала шоу Giorgio Armani Privé, на якому 90-річний модельєр презентував колекцію весна-літо 2025.

Акторку помітили на вулиці папараці, коли вона після показу йшла до своєї машини. На Мур того дня було вбрання чорного кольору, яке включало широкі оксамитові штани і жакет, повністю розшитий бісером. Декольте Демі прикрасила чорними багатошаровим намистом.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Образ вона доповнила діамантовими каблучками на руках. Макіяж акторка зробила ніжний і лаконічнийі, а своє довге волосся просто розпустила і трохи підкрутила на кінцях.

Демі Мур / Фото: Getty Images

Тиждень моди в Парижі триватиме від 27 до 30 січня, і в його межах пройдуть покази Haute Couture сезону весна-літо 2025. Свої колекції вже презентували бренди Chanel і Christian Dior. А серед тих, кого можна було побачити на подіумі, була супермодель Алессандра Амбросіо.

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