У чорному вбранні та твідовому пальті: Кіра Найтлі на прем'єрі фільму

37-річна знаменитість приїхала на захід у The Curzon Mayfair у Лондоні у чорному вбранні, поверх якого одягла довге пальто з твіду, а взута була у чорні чоботи на підборах.

Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

Кіра зробила гарне хвилясте укладання, насичений макіяж очей і злегка підкреслила губи. Її нігті були нафарбовані чорним лаком, а на пальцях сяяло одразу кілька каблучок. Найтлі мала, як завжди, елегантний та вельми стриманий вигляд.

Кіра рідко з'являється на публіці, минулого разу ми бачили її на Тижні моди в Парижі. На показі кутюрної колекції Chanel Найтлі з'явилася разом зі своїм чоловіком музикантом Джеймсом Райтоном.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

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