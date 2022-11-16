У чорному вбранні та твідовому пальті: Кіра Найтлі на прем'єрі фільму

Британська акторка Кіра Найтлі відвідала показ фільму "Шарлотта" під час Фестивалю єврейського кіно Великої Британії.
37-річна знаменитість приїхала на захід у The Curzon Mayfair у Лондоні у чорному вбранні, поверх якого одягла довге пальто з твіду, а взута була у чорні чоботи на підборах.
Кіра зробила гарне хвилясте укладання, насичений макіяж очей і злегка підкреслила губи. Її нігті були нафарбовані чорним лаком, а на пальцях сяяло одразу кілька каблучок. Найтлі мала, як завжди, елегантний та вельми стриманий вигляд.
Кіра рідко з'являється на публіці, минулого разу ми бачили її на Тижні моди в Парижі. На показі кутюрної колекції Chanel Найтлі з'явилася разом зі своїм чоловіком музикантом Джеймсом Райтоном.
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