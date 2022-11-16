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У чорному вбранні та твідовому пальті: Кіра Найтлі на прем'єрі фільму

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
584
Час на прочитання
1 хв
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У чорному вбранні та твідовому пальті: Кіра Найтлі на прем'єрі фільму

Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

Британська акторка Кіра Найтлі відвідала показ фільму "Шарлотта" під час Фестивалю єврейського кіно Великої Британії.

37-річна знаменитість приїхала на захід у The Curzon Mayfair у Лондоні у чорному вбранні, поверх якого одягла довге пальто з твіду, а взута була у чорні чоботи на підборах.

Кіра Найтлі / © Getty Images
Кіра Найтлі / Фото: Getty Images

Кіра зробила гарне хвилясте укладання, насичений макіяж очей і злегка підкреслила губи. Її нігті були нафарбовані чорним лаком, а на пальцях сяяло одразу кілька каблучок. Найтлі мала, як завжди, елегантний та вельми стриманий вигляд.

Кіра рідко з'являється на публіці, минулого разу ми бачили її на Тижні моди в Парижі. На показі кутюрної колекції Chanel Найтлі з'явилася разом зі своїм чоловіком музикантом Джеймсом Райтоном.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images
Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
584
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