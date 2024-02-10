У чорному вбранні та з сумкою-сіткою Balenciaga: Кім Кардашян сходила на матч сина

Зірку реаліті та бізнеследі заскочили фотографи в Лос-Анджелесі.

Кім відвідала баскетбольний матч свого сина Сейнта у Лос-Анджелесі.

43-річна засновниця SKIMS цього вечора мала невимушений вигляд у чорній толстовці Balenciaga та чорних штанях вільного крою. Кардашян доповнила однотонне вбрання шкіряною курткою, яку залишила розстебнутою спереду і взула гостроносі чоботи на підборах.

В руках Кім була срібляста сітчаста сумка Balenciaga вартістю 6950 доларів зі стразами, великі сонцезахисні окуляри на обличчі, а довге чорне волосся вона розпустила і розчесала за проділом. Макіяж на обличчі зірка зробила у натуральних відтінках.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Кім з'явилася в оксамитовій сукні на показі Maison Margiela. Вбрання ідеально підкреслювало її фігуру "пісочний годинник".

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