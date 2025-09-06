У чорному вбранні власного бренду: Донателла Версаче прийшла вшанувати пам’ять Джорджіо Армані

Донателла Версаче / © Associated Press

В Італії, в Мілані сьогодні, 6 вересня, попрощалися з видатним модельєром Джорджіо Армані. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам’ять колеги та друга, була Донателла Версаче — ще одна видатна представниця італійського світу моди.

70-річна жінка була одягнена в чорне траурне вбрання від власного Модного дому Versace, що включало елегантний приталений жакет з ґудзиками, підплічниками і нашивкою на рукаві з назвою бренду, а також спідницю-олівець нижче колін.

Волосся Донателла розпустила, доповнила вбрання капроновими чорними колготками, окулярами і туфлями на підборах і платформі.

Нагадаємо, що Донателла цього року відійшла від світу моди, оскільки продала свою компанію, яку заснував її брат Джанні. Покупцем стала Міучча Прада та її компанія Prada Group, які купили Модний дім Versace за 1,25 млрд євро, що стало «найбільшою угодою року». Також Донателла більше не креативна директорка бренду, тепер бренд зі світовим ім’ям очолюватиме Даріо Вітале, який раніше працював директором з дизайну в Miu Miu. Донателла після звільнення стала головним амбасадором бренду.

Армані ж на відміну від багатьох інших модельєрів працював до останнього дня.