У чорному вбранні й екстравагантних сережках: Джуліанна Мур на кінофестивалі

63-річна акторка любить елегантний чорний колір, який часто вносить у свої образи.

Джуліанна Мур відвідала прем'єру драматичного фільму "Кімната по сусідству" (The Room Next Door) на кінофестивалі у Гемптоні.

На заході вона постала у чорному вбранні без рукавів. Мур розпустила волосся та зробила макіяж із чорними стрілками і прозорим блиском на губах.

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Аутфіт Джуліанна доповнила екстравагантними золотими сережками у вигляді керма судна, а також масивним ланцюжком.

Про фільм:

Це історія про трьох жінок, які мешкають в одній будівлі у Нью-Йорку. Це мати і донька, які заплуталися у стосунках, а також подруга матері.

Нагадаємо, Джуліанна Мур на Нью-Йоркському кінофестивалі постала у довгій чорній сукні з V-подібне декольте і торочкою на спідниці.

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