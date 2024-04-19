У чорному вбранні з акцентами: Ума Турман відвідала спеціальний показ фільму "Кримінальне чтиво"

Образ для заходу акторка обрала лаконічний, але цікавий.
Фільм Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" вийшов у прокат 1994 року, тому йому вже виповнилося 30 років. З цього приводу в Лос-Анджелесі провели спеціальний показ картини, куди покликали її зірок — Джона Траволту, Уму Турман, Семюеля Л. Джексона та Гарві Кейтеля.
Ума на заході з'явилася у вільних штанах та водолазці. Її талію прикрашав чорний ремінь із величезною сріблястою пряжкою.
Також акторка додала до образу сандалії на пласкій підошві та вільну сорочку на кнопках. Цікавими акцентами цього луку стали масивні сережки та кругла сумка.
Джон траволта на захід прийшов із 24-річною дочкою Еллою, яка дуже на нього схожа. Вони разом позували на червоній доріжці.
Читайте також:
- У смугастому костюмі та шовковій блузці: стильна Ума Турман на фешншоу у Мілані
- Елегантна та красива: Ума Турман прийшла на галаконцерт із дочкою Маєю
- Тканина підвела: Ума Турман вийшла на червону доріжку в м'ятій сукні та в компанії сина