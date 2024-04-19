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У чорному вбранні з акцентами: Ума Турман відвідала спеціальний показ фільму "Кримінальне чтиво"

У чорному вбранні з акцентами: Ума Турман відвідала спеціальний показ фільму "Кримінальне чтиво"

Ума Турман / Фото: Associated Press

Образ для заходу акторка обрала лаконічний, але цікавий.

Фільм Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво" вийшов у прокат 1994 року, тому йому вже виповнилося 30 років. З цього приводу в Лос-Анджелесі провели спеціальний показ картини, куди покликали її зірок — Джона Траволту, Уму Турман, Семюеля Л. Джексона та Гарві Кейтеля.

Ума Турман, Джон Траволта, Семюель Л. Джексон та Гарві Кейтель / © Associated Press
Ума Турман, Джон Траволта, Семюель Л. Джексон та Гарві Кейтель / Фото: Associated Press

Ума на заході з'явилася у вільних штанах та водолазці. Її талію прикрашав чорний ремінь із величезною сріблястою пряжкою.

Також акторка додала до образу сандалії на пласкій підошві та вільну сорочку на кнопках. Цікавими акцентами цього луку стали масивні сережки та кругла сумка.

Ума Турман / © Associated Press
Ума Турман / Фото: Associated Press

Джон траволта на захід прийшов із 24-річною дочкою Еллою, яка дуже на нього схожа. Вони разом позували на червоній доріжці.

Джон та Елла Траволта / © Associated Press
Джон та Елла Траволта / Фото: Associated Press

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