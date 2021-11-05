У чорному вбранні з палантином: Бібі Рекса з'явилася в образі акторки Старого Голлівуду

Зірка обрала ефектний образ, що підкреслює її фігуру.
Співачка Бібі Рекса відвідала 11-й щорічний благодійний галаконцерт amfAR у Лос-Анджелесі. На заході Бібі з'явилася в чорній сукні Moschino з шлейфом фасону "рибка", декольте артистки прикрашали білі перлини.
Образ вона доповнила довгим білим палантином, високими чорними рукавичками, сережками з перлами та босоніжками на високих підборах. Весь образ зірки був витриманий у стилі актрис Старого Голлівуду, навіть волосся знаменитість уклала хвилею, а на обличчі зробила макіяж зі стрілками та накладними віями.
Також на заході побувала акторка Міла Йовович та її 14-річна донька Евер Андерсон.
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