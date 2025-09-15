ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
143
1 хв

У чорному жакеті та мінішортах: Крістен Стюарт сяяла на червоній доріжці кінофестивалю

Крістен Стюарт відвідала церемонію закриття 51-го фестивалю американського кіно в Довілі, що у Франції.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

35-річна акторка і продюсерка представляла на фестивалі фільм «Хронологія води», який є її режисерським дебютом. Головну роль у ньому грає акторка Імоджен Путс.

На фотоколі Стюарт з’явилася в короткому жакеті з твіду і мініатюрній спідниці від Chanel, доповнивши лук туфлями на високих підборах, які терпіти не може.

Крістен Стюарт у Франції / © Getty Images

Крістен Стюарт у Франції / © Getty Images

А на церемонії закриття фестивалю вона продемонструвала схожий образ, але в чорному кольорі. На ній був розстебнутий практично на всі ґудзики жакет від Chanel з бантом і прозорими рукавами, які також були доповнені бантами, та мінішорти теж із прозорими штанинами.

Крістен доповнила образ босоніжками на високих підборах. Біляве волосся вона зібрала в укладання з мокрим ефектом і зробила макіяж із чорними стрілками. З прикрас на ній була лише одна каблучка на вказівному пальці.

Крістен Стюарт у Франції / © Getty Images

Крістен Стюарт у Франції / © Getty Images

До речі, подібний образ Крістен демонструвала на 78-му Канському кінофестивалі у травні цього року. Тоді зірка вийшла до фотографів у ніжно-рожевому костюмі з твіду, який складався з жакета на ґудзиках і коротких шортів, поверх яких була накидка у вигляді тюлю. Взула Стюарт босоніжки на підборах.

Крістен Стюарт у Каннах / © Associated Press

Крістен Стюарт у Каннах / © Associated Press

143
