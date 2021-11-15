У чорному жакеті та з елегантною зачіскою: Юлія Тимошенко виступила на засіданні Погоджувальної ради

Лідерка партії "Батьківщина" в образі total black з'явилася на роботі.
Юлію Тимошенко часто можна побачити у класичних ділових образах. Ось і цього разу вона продемонструвала вишукану класику.
На засіданні Погоджувальної ради нардепка з'явилася у чорному жакеті з цікавим коміром та чорній спідниці.
Аутфіт Юлія Володимирівна доповнила елегантною зачіскою з прикореневим об'ємом та випущеними спереду пасмами, макіяжем смокі-айс та оптичними окулярами у чорній оправі. Як прикраси політикиня використала лаконічні срібні сережки-кільця.
Пані Тимошенко мала чудовий та свіжий вигляд.
Нагадаємо, нещодавно нардепка відвідала з робочим візитом Західну Україну, де її почастували м'ясними смаколиками.
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