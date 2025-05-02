ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

У зовсім різних чорних вбраннях: Гайді та Лені Клум відвідали разом галавечір

Мама й донька відвідали 4-й щорічний всесвітній галавечір The King’s Trust у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум та Лені Клум

Гайді та Лені Клум / © Associated Press

Модель і телеведуча Гайді Клум позувала перед камерами в чорному шовковому костюмі мішкуватого фасону.

Її вбрання включало довгий жакет і штани, які волочилися підлогою. Це незвичайне вбрання зірки було від бренду Vetements.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Компанію Гайді на червоній доріжці склала її старша донька — Лені Клум, яка також знайшла себе в модельному бізнесі. 20-річна дівчина позувала перед камерами в довгій гламурній і напівпрозорій сукні чорного кольору, яка була повністю розшита бісером та лелітками. Волосся Лені зібрала в гладку зачіску і наділа гламурні сережки з камінням.

Лені Клум / © Associated Press

Лені Клум / © Associated Press

Також мама і донька позували разом, обійнявшись, на цьому світському вечорі.

Гайді Клум і Лені Клум / © Associated Press

Гайді Клум і Лені Клум / © Associated Press

На заході до них також приєднався модельєр бренду Гурам Гвасалія, теж одягнений у чорне.

Хайді Клум і Гурам Гвасалія / © Associated Press

Хайді Клум і Гурам Гвасалія / © Associated Press

Оскільки вже незабаром відбудеться Met Gala, наважимося припустити, що збирати Гайді та її доньку на цю подію буде Гурам, і саме він створив для них образи. Торік модельєр створив вбрання для співачки Doja Cat.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie