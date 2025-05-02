У зовсім різних чорних вбраннях: Гайді та Лені Клум відвідали разом галавечір

Гайді та Лені Клум / © Associated Press

Реклама

Модель і телеведуча Гайді Клум позувала перед камерами в чорному шовковому костюмі мішкуватого фасону.

Її вбрання включало довгий жакет і штани, які волочилися підлогою. Це незвичайне вбрання зірки було від бренду Vetements.

Гайді Клум / © Associated Press

Компанію Гайді на червоній доріжці склала її старша донька — Лені Клум, яка також знайшла себе в модельному бізнесі. 20-річна дівчина позувала перед камерами в довгій гламурній і напівпрозорій сукні чорного кольору, яка була повністю розшита бісером та лелітками. Волосся Лені зібрала в гладку зачіску і наділа гламурні сережки з камінням.

Реклама

Лені Клум / © Associated Press

Також мама і донька позували разом, обійнявшись, на цьому світському вечорі.

Гайді Клум і Лені Клум / © Associated Press

На заході до них також приєднався модельєр бренду Гурам Гвасалія, теж одягнений у чорне.

Хайді Клум і Гурам Гвасалія / © Associated Press

Оскільки вже незабаром відбудеться Met Gala, наважимося припустити, що збирати Гайді та її доньку на цю подію буде Гурам, і саме він створив для них образи. Торік модельєр створив вбрання для співачки Doja Cat.

Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Credits Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images