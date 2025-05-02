- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
У зовсім різних чорних вбраннях: Гайді та Лені Клум відвідали разом галавечір
Мама й донька відвідали 4-й щорічний всесвітній галавечір The King’s Trust у Нью-Йорку.
Модель і телеведуча Гайді Клум позувала перед камерами в чорному шовковому костюмі мішкуватого фасону.
Її вбрання включало довгий жакет і штани, які волочилися підлогою. Це незвичайне вбрання зірки було від бренду Vetements.
Компанію Гайді на червоній доріжці склала її старша донька — Лені Клум, яка також знайшла себе в модельному бізнесі. 20-річна дівчина позувала перед камерами в довгій гламурній і напівпрозорій сукні чорного кольору, яка була повністю розшита бісером та лелітками. Волосся Лені зібрала в гладку зачіску і наділа гламурні сережки з камінням.
Також мама і донька позували разом, обійнявшись, на цьому світському вечорі.
На заході до них також приєднався модельєр бренду Гурам Гвасалія, теж одягнений у чорне.
Оскільки вже незабаром відбудеться Met Gala, наважимося припустити, що збирати Гайді та її доньку на цю подію буде Гурам, і саме він створив для них образи. Торік модельєр створив вбрання для співачки Doja Cat.