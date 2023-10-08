У чудернацькій масці і з оголеним торсом: американський манекенник шокував дивним виглядом

Американський манекенник і актор Тайсон Бекфорд шокував своїм зовнішнім виглядом. На вулицях Лос-Анджелеса він з'явився з оголеним торсом, у кольорових шортах, з-під яких визирали труси Ralph Lauren (він є обличчям бренду), і в чудернацькій зеленій масці з широкою усмішкою.

Тайсон Бекфорд / Фото: Getty Images

На ньому також були білі кросівки, блакитно-білі шкарпетки і сіра бананка через плече.

Тайсон Бекфорд / Фото: Getty Images

Побачивши фотографів, Тайсон почав танцювати, демонструючи, напевно, рухи з підготовки до шоу "Танці з зірками", у якому він бере участь у парі із професійною танцівницею Дженною Джонсон.

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