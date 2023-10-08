Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чудернацькій масці і з оголеним торсом: американський манекенник шокував дивним виглядом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
565
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чудернацькій масці і з оголеним торсом: американський манекенник шокував дивним виглядом

Тайсон Бекфорд / Фото: Getty Images

Тайсон Бекфорд блиснув мускулистим торсом біля студії "Танці з зірками" у Лос-Анджелесі.

Американський манекенник і актор Тайсон Бекфорд шокував своїм зовнішнім виглядом. На вулицях Лос-Анджелеса він з'явився з оголеним торсом, у кольорових шортах, з-під яких визирали труси Ralph Lauren (він є обличчям бренду), і в чудернацькій зеленій масці з широкою усмішкою.

Тайсон Бекфорд / © Getty Images
Тайсон Бекфорд / Фото: Getty Images

На ньому також були білі кросівки, блакитно-білі шкарпетки і сіра бананка через плече.

Тайсон Бекфорд / © Getty Images
Тайсон Бекфорд / Фото: Getty Images

Побачивши фотографів, Тайсон почав танцювати, демонструючи, напевно, рухи з підготовки до шоу "Танці з зірками", у якому він бере участь у парі із професійною танцівницею Дженною Джонсон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
565
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація