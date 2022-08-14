У чудовій формі: 28-річного сина Арнольда Шварценеггера сфотографували на прогулянці із подружкою

У Арнольда Шварценеггера та його колишньої дружини Марії Шрайвер четверо спільних дітей і 28-річний Патрік один із них. Зараз хлопець мешкає в Нью-Йорку і днями його бачили з коханою, моделлю Еббі Чемпіон, під час прогулянки престижним районом Нохо.

Патрік був одягнений у білу майку в рубчик та широкі штани пудрового кольору. Також хлопець одягнув кросівки та кілька дорогих прикрас: золотий медальйон із зображенням Ісуса, намисто з дорогоцінним камінням, а також дві пари годинників – спортивний та механічний.

Еббі була одягнена в джинсові шорти, чорну оверсайз футболку, шкарпетки та кросівки New Balance. На плечі у дівчини висіла невелика коричнева сумка, а на очах були сонцезахисні окуляри.

Патрік Шварценеггер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно на червоній доріжці в Лос-Анджелесі з'явився ще один син актора – 24-річний Джозеф Баена. Він — позашлюбний син Шварценеггера та Мілдред Патрісії Баена, яка в роки появи хлопця на світ працювала в будинку знаменитості економкою. Дитину Арнолд визнав, але саме він стала причиною розлучення актора з дружиною.

Джозеф Баена / Фото: Associated Press

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