Шоу-бізнес

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У чудовій формі: 59-річна Сінді Кроуфорд у мініспідниці зіграла в гольф

Зірка показала в Мережі, як провела День праці.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Традиційно в перший понеділок вересня у США святкують День праці. Це національне свято і вихідний день. 59-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — у своєму Instagram показала, як провела цей день.

Судячи з фото, він пройшов дуже активно — почався з прогулянки вздовж пляжу з чоловіком, бізнесменом Ренді Гербером, продовжився на полі для гольфу, а закінчився поїданням морозива.

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді була зазнімкована під час гри в гольф. На ній було чорне поло і коротка спідниця в клітинку. Супермодель саме замахувалася ключкою для удару по м’ячу.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Кроуфорд перебуває в чудовій фізичній формі. Це й не дивно, адже вона велика прихильниця фітнесу і в 90-х навіть випустила кілька культових відеопрограм із тренуваннями, які одразу стали дуже популярними і залишаються такими й нині. Секрет її фігури полягає в поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування і здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом щонайменше 3–4 рази на тиждень.

Раніше, нагадаємо, донька Сінді Кроуфорд — модель Кая Гербер — з’явилася у Венеції з новим бойфрендом. Обранцем відомої моделі став актор із фільму «Громовержці».

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

