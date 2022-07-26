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У чудовій формі: 60-річного Тома Круза помітили на вечірці у Лондоні

Дата публікації
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2010
Час на прочитання
1 хв
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У чудовій формі: 60-річного Тома Круза помітили на вечірці у Лондоні

Том Круз / Фото: Getty Images

Актор обрав для свого виходу лаконічний образ.

Голлівудський актор Том Круз нещодавно знявся у фільмі "Кращий стрілець: Меверік", який став найкасовішим у його кар'єрі. За цю роль він одержав 100 мільйонів доларів. Тепер, коли від роботи можна відпочити, знаменитість іноді відвідує заходи, переважно у Великій Британії.

Учора Тома помітили дорогою до ресторану The Twenty Two у Лондоні, де проходила вечірка. Для свого виходу Круз вибрав досить лаконічний образ: чорне поло, джинси та черевики на шнурках. Єдиною прикрасою в цьому образі був дорогий годинник на зап'ясті.

Том Круз / © Getty Images
Том Круз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також на початку місяця актора помітили під час лондонського турніру з тенісу. Зірку бойовиків сфотографували на трибунах у віпложі із подругою.

Том Круз / © Associated Press
Том Круз / Фото: Associated Press

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