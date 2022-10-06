У чудовій формі: 89-річна Джоан Коллінз вийшла у світ із чоловіком

Зірка серіалу "Династія" 89-річна Джоан Коллінз відвідала захід у Лондоні Hello! Inspiration Awards. Акторка вийшла на червону доріжку і була, як завжди, дуже гламурною та елегантною.

На Джоан цього разу був рожевий комплект — сукня-футляр із краплеподібним декольте та класичний жакет, лацкан якого вона прикрасила квіткою. Доповнювали образ акторки сережки з перламутру, сумка на ланцюжку, замшеві бежеві туфлі і шарф від Louis Vuitton.

Волосся Джоан було зібрано у високу зачіску, а ось на обличчі вона зробила традиційний яскравий макіяж.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

На цей захід вона традиційно прийшла в компанії свого чоловіка театрального менеджера Персі Гібсона, який молодший за неї на 32 роки.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон / Фото: Getty Images

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