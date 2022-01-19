У чудовій формі: Бар Рафаелі запостила нове фото у бікіні

Ізраїльська модель Бар Рафаелі любить постити в Instagram різні знімки, де зображена у купальниках.

Нове фото багатодітна мати зробила стрибаючи на ліжку. Зважаючи на все, Бар намагалася зробити фото у стрибку, але у неї не дуже вийшло, тому що голова в кадр не помістилася.

Натомість добре видно витончену фігуру моделі. Щоправда, варто також сказати, що Рафаелі багато часу приділяє спорту та тренуванням, тому сміливо може постати у кадрі у такому вигляді.

Ще модель також поділилася фотографією зі своїм собакою, кілька селфі Бар зробила під час прогулянки.

І продемонструвала свій вечірній аутфіт у прозорій кофті, під якою видно бюстгальтер.

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