У чудовій формі: ізраїльська топмодель Бар Рафаелі зіграла у теніс

Дівчина активно проводить свій вільний час.
39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі після тривалої декретної відпустки – у неї троє дітей – повернулася до моделінгу та активно бере участь у фотосесіях. А для цього посилено взялася за свою фізичну форму і вже має вигляд навіть краще, ніж до пологів. У цьому їй допоміг спорт – тренується Бар щодня, чергуючи силові тренування та кардіо.
Мабуть, щоб урізноманітнити спортивні заняття, Рафаелі вирішила попрактикуватися у тенісі. На нових фото вона саме позує на тенісному корті.
Бар зображена у спортивному топі, шортах та кросівках New Balance. У такому луку модель нагадує професійну спортсменку. А після тренування вона доповнила свій лук сумкою Celine, білою футболкою з принтом та сонцезахисними окулярами у білій оправі.
"Спорт наповнює мене щастям. Я відчуваю себе енергійнішою, якщо годину на день присвячую фітнесу", — зізнається модель.
Нагадаємо, раніше то-модель Бар Рафаелі в бікіні блиснула фігурою. Вона позувала біля басейну у пустелі.
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