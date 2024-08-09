У чудовій формі: ізраїльська топмодель Бар Рафаелі зіграла у теніс

39-річна ізраїльська топмодель Бар Рафаелі після тривалої декретної відпустки – у неї троє дітей – повернулася до моделінгу та активно бере участь у фотосесіях. А для цього посилено взялася за свою фізичну форму і вже має вигляд навіть краще, ніж до пологів. У цьому їй допоміг спорт – тренується Бар щодня, чергуючи силові тренування та кардіо.

Мабуть, щоб урізноманітнити спортивні заняття, Рафаелі вирішила попрактикуватися у тенісі. На нових фото вона саме позує на тенісному корті.

Фото: Instagram Бар Рафаелі

Бар зображена у спортивному топі, шортах та кросівках New Balance. У такому луку модель нагадує професійну спортсменку. А після тренування вона доповнила свій лук сумкою Celine, білою футболкою з принтом та сонцезахисними окулярами у білій оправі.

Фото: Instagram Бар Рафаелі

Фото: Instagram Бар Рафаелі

"Спорт наповнює мене щастям. Я відчуваю себе енергійнішою, якщо годину на день присвячую фітнесу", — зізнається модель.

Нагадаємо, раніше то-модель Бар Рафаелі в бікіні блиснула фігурою. Вона позувала біля басейну у пустелі.

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