У чудовій формі: Кім Кардашян одягла кроптоп і потрапила під приціл папараці

У "Великому яблуці" знаменитість зараз перебуває з дітьми.

Кім Кардашян прилетіла до Нью-Йорка, щоб взяти участь у кількох телешоу, де розповідала про нову доглядову лінійку своєї косметики. Також кілька днів тому стало відомо, що зірка реаліті-шоу проводить час у Нью-Йорку з двома своїми синами – трирічним Псалмом та шестирічним Сейнтом. Вчора сім'ю сфотографували, коли вони виходили з готелю та прямували до машини.

Оскільки перед скандальним Met Gala Кім дуже схудла, щоб влізти у сукню Мерілін Монро, вигляд 41-річна знаменитість зараз має неймовірнио стрункий і, схоже, сама в захваті від своєї тонкої талії, оскільки всіляко її підкреслює одягом і демонструє публіці.

Так учора Кардашян обрала повністю чорний лук, поєднавши широкі штани, кро-топ та кросівки. На голові у знаменитості була кепка, а на очах сонцезахисні окуляри. Хлопчиків вона одягла у яскраві футболки, сорочки, шорти та кепки. Взуті діти були у зручні кросівки від бренду їхнього батька Yeezy.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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